சினேகனை தொடர்ந்து வீரமங்கை.. அடுத்தது யாரு அந்த ஹவுஸ்மேட் கேமை ஆரம்பித்த பிக் பாஸ் அல்டிமேட்!

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி வரும் ஞாயிறு முதல் 24 மணி நேரமும் ரசிகர்களுக்காக ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

இதில், சினேகன் முதல் போட்டியாளராக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது போட்டியாளர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முகம் தெரியாத ஒரு புகைப்படத்தை டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

நம்ம ஜல்லிக்கட்டு வீரமங்கை ஜூலி தான்னு பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் உறுதியாக கமெண்ட் அடித்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Ultimate second contestant guessing photo out now on Disney plus Hotstar. Already they announced Snehan promo yesterday now they reveal the next contestant soon.