எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் விஜய் டிவி...வெளியான பிக்பாஸ் அல்டிமேட் செம ஹாட் அப்டேட்

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஐந்தாவது சீசன் சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. இருந்தாலும் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை கொஞ்சமும் குறைய விடாமல் செய்வதற்காக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் என்ற பெயரில் ஓடிடி வெர்சனையும் துவங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது விஜய் டிவி.

பிக்பாஸ் ஃபினாலே மேடையில் கமலே இதனை உறுதி செய்து விட்டார். 24 மணி நேரமும் ஒளிபரப்பாக உள்ள பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியையும் தானே தொகுத்து வழங்க உள்ளதாகவும், இந்த நிகழ்ச்சி டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அறிவித்தார். ஜனவரி 30ம் தேதி முதல் இந்த நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட உள்ளது.

நிஜமாவே Ultimate ஆ தான் இருக்கும் போலவே...வேற லெவலில் ப்ரோமோ வெளியிட்ட பிக்பாஸ்

English summary

According to latest sources, bigg boss ultimate contestants number will be increased to 16. Negotiations with two Bigg Boss 5 contestants have already begun. Thamarai and iman annachi had chance to participate in this ott version.