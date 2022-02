தலைவா...சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த சிம்பு...துள்ளி குதித்த போட்டியாளர்கள்...வேற லெவல் ப்ரோமோ

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் இன்று முதல் புதிய ஹோஸ்டாக சிம்பு பங்கேற்க உள்ளார். இதற்கான ப்ரோமோக்களை ஹாட்ஸ்டார் தமிழ் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறது. இதில் லேட்டஸ்டாக வெளியிடப்பட்டுள்ள ப்ரோமோ அனைவரையும் உற்சாகமடைய வைத்துள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து கமல் விலகுவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தார். மொத்தம் 14 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த போட்டியில் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, சுஜா வருணி, அபினய், ஷாரிக் ஆகியோர் எவிக்ஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். மன அழுத்தம் காரணமாக தொடர்ந்து தன்னால் ஷோவில் பங்கேற்க முடியாது எனக் கூறி சமீபத்தில் வனிதா விஜயக்குமாரும் வெளியேறினார்.

English summary

In Bigg Boss Ultimate, from today onwards, Simbu will host the show. In the latest promo, Simbu meets contestants. Simbu gave a surprise to the contestants, and Bala shouted "Thalaiva." Not only the contestants and audience, but netizens are also excited to see Simbu.