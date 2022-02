லைவில் எப்படி ப்ரோமோ...ஆமாம் கரெக்ட் தான...சந்தேகங்களை கிளப்பிய சுருதியின் கேள்வி

சென்னை : நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சிக்கு எப்படி ப்ரோமோ போட முடியும் என நேற்று சுருதி கேட்ட பிறகு தான் பலருக்கும், ஆமாம்...கரெக்ட் தான என தோன்றி உள்ளது. சுருதியின் இந்த கேள்வி பல சந்தேகங்களை ரசிகர்களிடம் எழுப்பி உள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஓடிடி வெர்சனான பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி ஜனவரி 30ம் தேதி பிரம்மாண்ட துவக்க விழாவுடன் துவங்கியது. மொத்தம் 14 பேர் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்டுள்ள இந்த நிகழ்ச்சி, டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் 24 மணி நேரமும் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்றும், இதன் ஹைலைட்ஸ் தினமும் இரவு 9 மணிக்கு விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

In bigg boss ultimate yesterday's episode, suruthi asked that how is it possible for a promo in live program. This question raised lot of doubts. For example, nomination was held after lunch. But hotstar tamil released promo for nomination in the morning.