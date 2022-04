பிக்பாஸ் அல்டிமேட்...ஃபினாலே வாரத்தில் வரப் போகும் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யார்?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இது ஃபினாலே வாரம் என்பதால் ஸ்பெஷல் கெஸ்டாக யார் வர போகிறார்கள் என அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் ஃபினாலே வாரத்தில் சரத்குமார், யாஷிகா என பலரும் ஸ்பெஷல் கெஸ்டாக வந்தனர். பிக்பாஸ் டிவி வெர்சன்களை போல் அல்டிமேட்டிலும் போட்டியாளர்களின் குடும்பத்தினர்கள் வீட்டிற்குள் வருவார்களா என்றும் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர்.

English summary

In Bigg Boss Ultimate tamil show, today ex contestants Anitha Sampath and Shariqq will reenter into the bigg boss ultimate house as finale week special guest. Contestants were so exicited on see their ex co contestants.