ரூ.15 லட்சத்துடன் வெளியேறிய பிக்பாஸ் அல்டிமேட் போட்டியாளர்...யார் தெரியுமா?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் ரூ.15 லட்சம் அடங்கிய பணப்பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு போட்டியாளர் ஒருவர் வெளியேறி இருக்கிறார். இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டமா என ரசிகர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போய் உள்ளது.

14 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி 60 நாட்களை கடந்து விட்டது. 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டார் தமிழில் ஜனவரி 31ம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியின் இறுதிப் போட்டி ஏப்ரல் 9 ம் தேதி நடக்க உள்ளது.

English summary

According to reliable sources, In bigg boss ultimate show Suruthi won the cash box task against Julie. Atlast Suruthi walked out with 15 lakhs cash box from bigg boss ultimate house. Finale of the show will held on April 9th.