அடித்து உருளும் போட்டியாளர்கள்...பணப்பெட்டியை வெல்ல போவது யார்?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் பணப் பெட்டியை எடுக்க போவது யார் என்பதையே செம த்ரில்லிங்காக கொண்டு செல்கிறார்கள். தொகை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்வதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி 60வது நாளை எட்டி உள்ளது. ஜனவரி 31ம் தேதி முதல் தொடர்ந்து 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக பிக்பாஸ் ஓடிடி வெர்சனாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டார் தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து கமல் விலகியதால், தற்போது சிம்பு தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

English summary

In Bigg Boss Ultimate Tamil, the cash box task is going on. But this is not an easy task. In Bigg Boss Ultimate, the cash box task had so many rounds to win. Julie and Suruthi are fighting for the cash box. Suruthi has won the first round.