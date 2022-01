ரூல்ஸ் போட சொல்லி கெஞ்சிய வனிதா...ராஜமாதா என கலாய்த்த ஷாரிக்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் வீட்டிற்குள் வந்த உடனேயே உருட்டல், மிரட்டல்களை துவக்கிய வனிதா விஜயக்குமார், அடுத்த நாளே கேப்டனாக இருக்கும் ஷாரிக்கிடம் என்ன ரூல்ஸ் போட வேண்டும் என இன்ஃபுலியன்ஸ் செய்தது, மற்ற ஹவுஸ்மேட்களை எரிச்சலடைய வைத்துள்ளது.

48 நாட்களைக் கொண்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி நேற்று துவங்கியது. போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் வந்த சிறிது நேரத்திலேயே வீட்டின் கேப்டனை தேர்வு செய்யும் பணி துவங்கியது. இதில் ஷாரிக்கை அதிகமானவர்கள் தேர்வு செய்ததால் அவர் கேப்டனாக்கப்பட்டார். மொத்தம் 14 போட்டியாளர்கள் இருந்தாலும் பரபரப்பிற்கு பஞ்சமில்லாத வனிதா, பாலாஜி முருகதாஸ் போன்றவர்கள் மீது பார்வையாளர்களின் கவனம் அதிகமாக காணப்படுகிறது.

English summary

In bigg boss ultimate today's show, clash between vanitha vijayakumar and anitha sampath. Vanitha influenced captain Sharik to implement new rule than nobody can't speak about their respective seasons. But sharik trolls vanitha acting as rajamatha.