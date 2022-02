வேதாள விளக்கை மாற்றி மாற்றி கைமாற்றி பழி வாங்கிய பாலாஜி-வனிதா

சென்னை : 24 மணி நேர ஓடிடி நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வரும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் ஆரம்பத்தில் அன்பை பொழிந்த போட்டியாளர்களுக்குள் போக போக மோதல்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. டாஸ்குகளிலும் கூட தனிப்பட்ட கோபங்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு வருவதை பார்க்க முடிகிறது.

மொத்தம் 10 வாரங்கள் கொண்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இரண்டு வாரங்கள் முடிவடைந்து விட்ட நிலையில் மூன்றாவது வாரத்தில் 80 களில் இருக்கும் கல்லூரி வாழ்க்கை டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் தெள்ள தெளிவாக பிக்பாஸ் விளக்கிய பிறகும் இதை பயங்கரமாக குழப்பி, சொதப்பி வைத்தனர் போட்டியாளர்கள். இதனால் பார்வையாளர்கள் மட்டுமல்ல பிக்பாசே கடுப்பாகி விட்டார்.

In bigg boss ultimate, bigg boss gave vedhala lamp task for vanitha. But she take revenge for balaji murugadoss by using vedhala lamp. Balaji return the lmap to vanitha again. Vanitha slamps balaji murugadoss for revenge.