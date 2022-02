எவிக்ஷனில் இருந்து அடுத்தடுத்து எஸ்கேப் ஆகும் போட்டியாளர்கள்... முதலில் வெளியேறப் போவது யார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி ஒரு புறம் விமர்சனங்களை பெற்றாலும், பலர் அதை ரசித்து பார்த்து வருகின்றனர். 24 மணி நேர நிகழ்ச்சி என்பதால் ரசிகர்கள் இதை என்ஜாய் செய்து பார்த்து வருகிறார்கள். முதல் வாரத்தில் வெளியேற போகிறவர் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடமும் காணப்படுகிறது.

ஜனவரி 30-ம் தேதி துவங்கிய பிக்பாஸ் அல்டிமேட் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சி என அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் 24 மணி நேரமும் எப்படி காட்ட முடியும் என பலர் கேட்டனர். என்ன தான் செய்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்காகவே அதிகமானவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து வருகின்றனர். 14 போட்டியாளர்கள் பற்றிய பலரின் பார்வைகளும் மாறி வருகிறது.

அப்போ தறுதலை.. இப்போ தாலியை அறுக்காதே.. மீண்டும் பெண்களிடம் எல்லை மீறி பேசும் பாலாஜி முருகதாஸ்!

English summary

Julie and Abinay, who are expected to leave this week, are escaping from subsequent evictions. Currently next on the eviction list is Sruthi.