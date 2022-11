அப்படித்தான் ஒருமையில் திட்டுவேன்.. அனைவரிடமும் எகிறிய அசீம்.. வாத்தி ரெய்டு நடத்திய பிக் பாஸ்!

சென்னை: கமல் இந்த வார இறுதியில் ஸ்கோர் செய்வதற்கு முன்பாகவே கன்ஃபெஷன் ரூமில் பிக் பாஸே வாத்தி ரெய்டு நடத்தி உள்ளார்.

அசீம் அநாகரிகமாக நடந்து கொண்டதும் விக்ரமனை ஒருமையில் திட்டியதும் ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ்மேட்களையும் துணிச்சலாக கேட்க வைத்தது.

அமைதியாக இருக்கும் விஜே கதிரவனே அசீமிடம் செஞ்சது தப்பு என பேச, ஷிவின் வாதாடுங்க, அநாகரிகமாக பேசாதீங்க என சொல்ல சொல்ல, அப்படிதான் பேசுவேன் என அசீம் எகிறிய காட்சிகள் எல்லாம் பிக் பாஸ் ரசிகர்களின் கோபத்தை ரொம்பவே தூண்டி உள்ளது.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Bigg Boss warns Azeem for his arrogant activities at confession room. Azeem fight with Vikraman for salt issue which happened in Royal Museum task. Azeem also attacks Shivin with his worst arguments.