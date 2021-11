பிரியங்காவுக்கு பிக் பாஸ் கொடுத்த வார்னிங்.. ஐக்கி மீது இந்தளவுக்கு பொறாமையா இருக்காங்களே!

சென்னை: செட் பிராப்பர்டி விருதை கொடுக்க சுமார் 7 நிமிடங்களுக்கு மேலாக எடுத்துக் கொண்டார் பிரியங்கா என பிக் பாஸ் எடிட்டர் அவரையே செட் பிராப்பர்டி என சொல்லாமல் டைமை போட்டு காட்டி விட்டார்.

நிரூப்புக்கு கிடைத்திருக்கும் புதிய பார்ட்னராக ஐக்கி பெர்ரி மீது அதீத கோபத்தில் இருக்கும் பிரியங்கா அவருக்கு போய் செட் பிராப்பர்டி விருதை கொடுத்ததை ரசிகர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளாமல் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

மேலும், இந்த வீட்டில் மதுமிதா மட்டும் தான் அப்படி இருக்கிறார் என்றும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பாடி ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மென்ட் வீக்கு… பிக் பாஸ் வீட்டில் மொக்கை வாங்கிய நிரூப் !

English summary

Bigg Boss warns Priyanka for taking much time to give set property award to Bigg Boss housemate. Finally she choose Iykki Berry for the award because of her Niroop friendship.