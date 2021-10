இது தமிழ் மக்களுக்கான நிகழ்ச்சி... தமிழ்ல பேசுங்க.. அந்த 3 பேருக்கும் குட்டு வைத்த பிக்பாஸ்!

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் சதா ஆங்கிலேத்திலேயே பேசிக் கொண்டிருந்த அந்த மூன்று பேருக்கும் தமிழில் பேசுமாறு கூறி குட்டு வைத்தார் பிக்பாஸ்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் நேற்றைய எபிசோடில் லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்கான ஊரு விட்டு ஊரு வந்த டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது.

இதற்காக பிக்பாஸ் வீட்டில் அவ்வப்போது பல டாஸ்க்குகள் கொடுக்கப்பட்டன. இந்த வாரம் நெருப்பு காயின் ஆளுமைக்கான வாரம் என்பதால் நெருப்பை மைய்யப்படுத்தியே டாஸ்க்குகள் கொடுக்கப்பட்டன.

English summary

