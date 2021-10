வொர்ஸ்ட் கேப்டன்... லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்கில் தண்டனை வாங்கிய மதுமிதா அன்ட் பாவனி.. இசைவாணிக்கு செக்!

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டின் லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்கில் சரியா பர்ஃபார்ம் பண்ணாத பாவனிக்கும் மதுமிதாவுக்கும் தண்டனை கொடுத்தார் பிக்பாஸ்.

பிக்பஸ் வீட்டில் இந்த வார லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்காக ஊர் விட்டு ஊர் வந்த டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் ஹவுஸ்மேட்ஸ் நகரத்தினர் என ஒரு குழுவாகவும் கிராமத்தினர் என மற்றொரு குழுவாகவும் என இரண்டு குழுக்களாக உள்ளனர்.

English summary

Biggboss Tamil 5: Biggboss gives punishment to Pavani and Madhumitha for less participation Biggboss Tamil 5: Biggboss gives punishment to Pavani and Madhumitha for less participation in luxury budget task. Biggboss also punishes Isaivani.