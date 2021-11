பருவ மழையை பேரிடராய் மாற்றியது நாம்தான்.. சென்னை வெள்ளம்.. பிக்பாஸ் மேடையில் கமல் குற்றச்சாட்டு!

சென்னை: பருவமழையை பேரிடராய் மாற்றியது நாம் தான் என நடிகர் கமல்ஹாசன் பகீர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

வார இறுதி நாட்களில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரான நடிகர் கமல்ஹாசன் பார்வையாளர்கள் முன்னிலையில் ஹவுஸ்மேட்டுகளை சந்திப்பது வழக்கம்.

அதன்படி இன்று சனிக்கிழமை என்பதால் நடிகர் கமல்ஹாசன் ஹவுஸ்மேட்டுகளை சந்திக்கும் முன்பாக பார்வையாளர்கள் முன்னிலையில் சென்னையில் பெய்த பெருமழை மற்றும் வெள்ளம் குறித்து பேசினார்.

English summary

