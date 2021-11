ஒரு பெண் குழந்தைக்கு அப்பாவானவரிடம் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கலாமா ராஜு? கடுமையாக சாடும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய மூன்றாவது புரமோவை பார்த்த நெட்டிசன்கள் அவரை கன்னாபின்னாவென வச்சு செய்துள்ளனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இன்று ட்ரூத் ஆர் டேர் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது புரமோவில் தெரியவந்தது. இதில் போட்டியாளர்கள் பாட்டீலை வைத்து சுழற்றுகின்றனர்.

இதில் பாட்டில் யாரை பார்க்கிறதோ, அவரிடம் சுழற்றுபவர் கேள்வி கேட்கிறார். அந்த வாகையில் ராஜு சுழற்றிய பாட்டீல் அபினய்யை பார்க்கிறது. இதனை தொடர்ந்து அவரிடம் கேள்வி கேட்கும் ராஜு பாவனிய லவ் பண்றீங்களா என்று கேட்கிறார்.

பாவனிய லவ் பண்றீங்களா? அபினய்யிடம் பளீச்சென கேட்ட ராஜு... மயான அமைதியான பிக்பாஸ் வீடு!

English summary

Biggboss Tamil 5: Netizens slams Raju for his question to Abhinay about Pavani. Raju asking Abhinay whether he is in love with Pavani?