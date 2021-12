அபி ஒத்துக்க மாட்றான்.. நார்மலா இருன்னு சொன்னதும் அழுதான்... பிரியங்காவிடம் புட்டு புட்டு வைத்த பாவனி!

சென்னை: தான் நார்மலாக இருக்குமாறு கூறியதும் அபினய் அழுததாக பாவனி ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் அபினய்யும் பாவனி ரெட்டியும் நெருக்கமாக பழகி வருகின்றனர். அபினய் தன்னிடம் ஓவர் கேர் அன்ட் லவ்வை காட்டி வருவதாக பாவனி ஹவுஸ் மேட்டிடம் கூறிவந்தார்.

ஆனாலும் அபினய்யை விட்டு அவர் விலகவில்லை. அதே நேரத்தில் அவர்கள் ரிலேஷன்ஷிப் குறித்து பேசியவர்களிடமும், எங்களின் ரிலேஷன்ஷிப் குறித்து பேச உங்கள் யாருக்கும் உரிமை இல்லை என விளாசினார்.

English summary

Biggboss Tamil 5: Pavani explained about what had happened between herself and Abhinay. Pavani wants to stay away from Abhinay.