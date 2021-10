எனக்கு கட்டிப்பிடி வைத்தியம் கொடு.. ராஜுவிடம் செம ஜொள்ளு... நாளுக்கு நாள் டேமேஜ்ஜாகும் பிரியங்கா!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் நேற்றைய எபிசோடில் ராஜுவிடம் தன்னை கட்டிப்பிடிக்குமாறு கூறி டேமேஜ் செய்து கொண்டார் பிரியங்கா.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் நேற்றைய எபிசோடில் விளையாடு இல்ல வெளியே ஓடு என்ற டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது.

நாளுக்கு நாள் கூடும் கிரேஸ்... வேற லெவல் மிமிக்ரி.. அப்லாஸை அள்ளும் ராஜு.. பொறாமையில் அபிஷேக்!

இதில் சுவாரசியம் அற்றவர்கள், பகலில் தூங்குபவர்கள், மைக்கை சரியாக மாட்டாதவர்கள், அதிகம் ஆங்கிலத்தில் பேசுபவர்கள் என நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.

English summary

Biggboss Tamil 5: Priyanka wants to hug Raju in biggboss house. She also being very close with Niroop. Priyanka's behaving with male contestants in Biggboss house is being criticized in Biggboss house.