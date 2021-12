பிக்பாஸ் தாமரையின் கணவர் எங்கே வேலை பார்க்கிறார் தெரியுமா? லீக்கான போட்டோ!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள தாமரை செல்வியின் கணவர் வேலை பார்க்கும் இடம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள போட்டியாளர்களில் ஒருவர் தாமரை செல்வி. தெருக்கூத்து கலைஞரான தாமரை செல்வி, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமத்தில் இருந்து பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே தெரியாத பல விஷயங்களை கேட்டு கேட்டு தெரிந்து விளையாடி வருகிறார். தாமரைக்கு பல்வேறு வகையிலும் சக ஹவுஸ்மேட்ஸ் உதவி வருகின்றனர்.

English summary

Biggboss Tamil 5: In yesterday's episode of the Big Boss show, Tamara Selvi's husband Parthasarathy came to the Big Boss house. Information about the place where Tamara Selvi's husband works has been released. Thamarai Selvi's husband Parthasarathy is working in a textile shop.