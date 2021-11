மீண்டும் ஜெயிலுக்கு போன நிரூப் அன்ட் வைல்டு கார்ட் என்ட்ரி.. கேப்டன் டாஸ்க்கிற்கு தேர்வான 3 பேர்!

சென்னை: லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்கில் வொர்ஸ்ட் பர்ஃபாமராக தேர்வு செய்யப்பட்ட நிரூப் மற்றும் அமீர் பிக்பாஸ் வீட்டின் பாதாள சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்காக பள்ளிக்கூட டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது. இதில் சிபி ஸ்ட்ரிக்ட் வார்டனாக இருந்தார்.

ராஜு தமிழ் ஆசிரியராக இருந்தார். இதே போல் அமீர் மற்றும் அபிஷேக் ஆகியோரும் ஆசிரியர்களாக இருந்தனர்.

English summary

Biggboss Tamil 5: Who are all best performer in luxury budget task? Niroop and Ameer has sent to Jail for worst performer.