கன்டென்ட் கொடுப்பவரையே காலி பண்ணிய மக்கள்.. லீக்கான ஓட்டு எண்ணிக்கை.. இன்று வெளியேறப்போவது இவரா?

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இந்த வார நாமினேஷன் லிஸ்ட்டில் உள்ளவர்கள் பெற்ற வாக்கு விவரங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 18 போட்டியாளர்களுடன் கடந்த 3ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதில் முதல் வாரத்தில் போட்டியாளர்கள் குறித்து மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாமினேஷன் நடைபெறவில்லை.

அதே நேரத்தில் போட்டியாளர்களில் ஒருவரான நமீதா மாரிமுத்து பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து திடீரென வெளியேறினார். அவரது வெளியேற்றத்திற்கான காரணம் என்ன என்று அறிவிக்கப்படவில்லை.

ஒன்னாவே சுத்திட்டு.. இப்போ இப்படி பேசுறீங்களே.. பிக்பாஸ் வீட்டில் நடக்கும் ரகசிய வாக்கெடுப்பு!

English summary

Biggboss tamil 5: who got less vote this week? Who will be evicted this week from Biggboss house? voting report leaked on social media.