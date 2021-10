நாமினேஷனில் இடம் பிடித்த 9 போட்டியாளர்கள்... அப்போ இந்த வாரம் வெளியேற போறது இவர்தானா?

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேற போகும் போட்டியாளர் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி தொடங்கி இரண்டு வாரங்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் தற்போதுதான் நிகழ்ச்சி சற்று சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.

இன்னமும் சில போட்டியாளர்கள் இருக்கும் இடமே தெரியவில்லை. விஜய் டிவியும் தங்களின் ஃபேவரைட்டுகளான 5 போட்டியாளர்களை மட்டுமே ஃபோகஸ் செய்து வருகிறது.

English summary

Biggboss Tamil 5: Who will be eliminated this week? who are in danger zone? 9 contestants are there in the nomination list.