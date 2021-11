அப்போ... இந்த வாரம் வெளியே போறது இவர்தானா? நாமினேஷன் லிஸ்ட்டில் இடம்பிடித்த 7 பேர்!

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வார எவிக்ஷன் புராசஸிற்கு 7 பேர் நாமினேட் ஆகியுள்ளனர்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள் கிழமை நாமினேஷன் புராசஸ் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஹவுஸ்மேட்டுகளால் நாமினேட் செய்யப்படும் சக ஹவுஸ்மேட்டுகள் எவிக்ஷன் புராசஸில் இடம் பெறுவார்கள்.

அவர்களில் குறைந்த வாக்குகளை பெற்று கடைசி இடத்தை பிடிக்கும் போட்டியாளர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவார்.

English summary

Biggboss tamil 5: Who will be evicted this week from Biggboss house? Biggboss tamil 5: 7 contestants in the nomination list. Who will be evicted this week from Biggboss house?