இந்த வாரம் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறும் போட்டியாளர் இவரா? கணிக்க தொடங்கிய நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேற போகும் போட்டியாளர் யார் என்பது குறித்து நெட்டிசன்கள் இப்போதே கணிக்க தொடங்கி விட்டனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வாரம் தோறும் திங்கள் கிழமைகளில் நாமினேஷன் புராசஸ் நடைபெறுவது வழக்கம். இதில் நாமினேட் ஆகும் போட்டியாளர்கள் மக்கள் அளிக்கும் வாக்கு அடிப்படையில், யார் குறைந்த வாக்குகளை பெறுகிறார்களோ அவர்களே பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள்.

சீக்கிரமா படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்க... லிஸ்ட்டில் சேர்ந்த இந்தி ரசிகர்கள்!

அந்த வகையில் இதுவரை, நாடியா சங், அபிஷேக் ராஜா, சின்னப்பொண்ணு, ஸ்ருதி, மதுமிதா, இசைவாணி, ஐக்கி பெர்ரி, இமான் அண்ணாச்சி, அபினய் ஆகியோர் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Biggboss Tamil 5: Who will be evicted this week from Biggboss house? Netizens says Pavani will be getting out this week from Biggboss house.