பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் பணத்துடன் வெளியேறு போவது இவரா? வெளியான தகவல்!

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் பணத்துடன் வெளியேறப் போகும் போட்டியாளர் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. பிக்பாஸின் கிராண்ட் ஃபினாலேவை எதிர்கொள்ள இன்னும் 3 வாரங்கள் மட்டுமே உள்ளது.

ஆனால் இதுவரையும் யார் டைட்டில் வின்னர் ஆவார் என்பதை யூகிக்கவே முடியவில்லை. கடந்த சீசனில் ஆரிதான் வின்னர் என்பது கடைசி ஒரு மாதத்திலேயே உறுதியாகி விட்டது.

English summary

Biggboss Tamil 5: Who will be going out with 5lakhs rupees from Biggboss house? Netizens says Amir may go out with money.