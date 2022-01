காதலரை ரகசியமாக திருமணம் செய்து கொண்ட பிகில் நடிகை.. இணையத்தில் கசிந்த திருமண புகைப்படங்கள்!

சென்னை: 'பிகில்' நடிகை ரெபா மோனிகா தனது நீண்ட நாள் காதலரை குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் சூழ திருமணம் செய்துக் கொண்டார்.

கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பிறந்தநாள் அன்று இருவருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது இருவரும் மீடியா மற்றும் சினிமா பிரபலங்களுக்கு அறிவிக்காமல் தங்கள் திருமணத்தை ரகசியமாக எளிமையான முறையில் செய்துள்ளனர்.

நடிகை ரெபா மோனிகா ஜான் திருமண புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் கசிந்து ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளன.

