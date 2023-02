கலைவாணி முதல் வாணி ஜெயராம் வரை... ஏழு ஸ்வரங்களின் கான சரவஸ்வதியின் இசைப் பயணம்!

சென்னை: இந்திய திரையுலகின் லிஜெண்ட்ரி பாடகராக வலம் வந்தவர் வாணி ஜெயராம்.

நான்கு தலைமுறையாக இசைத் துறையில் சாதனை படைத்து வரும் வாணி ஜெயராமுக்கு சமீபத்தில் தான் பத்ம பூஷன் விருது அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வீட்டில் வாணி ஜெயராம் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பாடல்கள் பாடி சாத்னை படைத்த வாணி ஜெயராமின் வாழ்க்கை வரலாற்றை தற்போது பார்க்கலாம்.

ஏழு சுவரங்களுக்குள் எத்தனை பாடல்.. வாணி ஜெயராம் திடீர் மறைவு.. பிரபலங்கள் இரங்கல்!

English summary

Legendary Playback Singer Vani Jayaram passes away at the age of 78 due to ill health. Recently Indian Government announces the Padma Bhushan award to her on Republic Day. Biography and musical journey of late playback singer Vani Jayaram.