மாதவனுடன் முத்தக்காட்சியில் நடிக்க தயங்கிய நடிகை...அப்படி என்ன செய்தார் மாதவன்?

மும்பையில் : மாதவனுடன் முத்தக்காட்சியில் தான் நடிக்க தயங்கியதாகவும், அதற்கு மாதவனிடம் இருந்த ஒரு கெட்ட பழக்கம் தான் காரணம் என்ன என்பதையும் பிரபல நடிகை ஒருவர் ஓப்பனாக மீடியாக்களில் பகிர்ந்துள்ளார். மாதவனுடன் நடிப்பதில் தனக்கு ஏற்பட்ட மோசமான அனுபவத்தை பல ஆண்டுகளுக்கு பின் அவர் பகிர்ந்துள்ளது அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

நடிகர் மாதவன் தற்போது படங்களை விட, வெப் சீரிஸ்களில் அதிகம் நடித்து வருகிறார்கள். ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட் படத்தின் மூலம் டைரக்டராகவும் அறிமுகமாக உள்ளார். இந்த படம் விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த நடத்தில் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் ரோலில் மாதவன் நடித்துள்ளார். அவருடன் இணைந்து சிம்ரன் நடித்துள்ளார்.

Bipasha basu shared a bad expereince to acting with madhavan. In jodi breakers shooting madhavan ate some many onions before the shooting. For this reason bipasha hesitate to acting in kissing scene with madhavan.