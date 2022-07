Dhanush Net worth: பர்த்டே பாய் தனுஷின் ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு இத்தனை கோடியா?

சென்னை: துள்ளுவதோ இளமை படத்தில் ஆரம்பித்த பயணம் இன்று ஹாலிவுட்டின் தி கிரே மேன் வரை அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

தோள் மேல் கை போட்டு பேசும் அளவுக்கு மகன்கள் வளர்ந்து விட்ட நிலையிலும், இப்பவும் அவர்களின் யூனிபார்ம் போட்டு வாத்தியாக நடித்து வருகிறார் நடிகர் தனுஷ்.

மனைவி ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தை பிரிந்தாலும், தனுஷுக்கென அவர் சேர்த்து வைத்துள்ள தனிச் சொத்துக்கள் குறித்தும் அவற்றின் மதிப்பு பற்றியும் இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Actor Dhanush today celebrates his 39th birthday. Here we look out about his earnings and net worth details. The Gray Man star soon will seen in Thiruchitrambalam, Naane Varuven and Vaathi.