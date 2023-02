Bloody Sweet: கோல்ட் காயினில் லியோ டைட்டில்.. சாக்லேட் ஃபேக்டரியும் கூர்வாளும்.. தெறிக்குது!

சென்னை: கோல்ட் காயினில் லியோ டைட்டில், சாக்லேட் ஃபேக்டரி, பட்டறையில் கூர்வாள் உருவாக்குவது என லியோ படத்தின் இன்ட்ரோ ப்ரோமோ வீடியோவே புதுசாகவும் ரசிக்கும்படியும் சாக்லேட்டை விஜய் ருசிப்பது போல ருசிக்கும் படியும் உருவாகி உள்ளது.

பிளடி ஸ்வீட் என விஜய் ப்ரோமோ வீடியோவில் பேசியதை பார்த்த ரசிகர்கள் அடுத்த கணமே #BloodySweet ஹாஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் இந்த படம் உருவாக உள்ளதாகவும் படத்தின் ரிலீஸ் அக்டோபர் 19ம் தேதி என்றும் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அடுத்த மாதமே அக்டோபர் மாதம் வராதா என விஜய் ரசிகர்கள் காலண்டரை கிழிக்கத் தொடங்கி விட்டனர்.

