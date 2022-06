பப்ளிசிட்டி பிடிக்காது..ஆனா வருடம் 365 நாளும் போட்டோ போடுவாராம்..அஜித்தை சீண்டும் ப்ளூசட்டை மாறன்

சென்னை : தொடர்ந்து நடிகர் அஜித்தை வம்புக்கு இழுத்து ட்வீட் போட்டு வரும் ப்ளூசட்டை மாறன் மீது அஜித் ரசிகர்கள் செம கடுப்பில் உள்ளனர். அவரை விடாமல் திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர்.

படங்களை விமர்சனம் செய்வதை தாண்டி, டாப் நடிகர்களை கிண்டல், கேலி செய்து ப்ளூசட்டை மாறன் போட்டு வரும் ட்வீட் சினிமா ரசிகர்களிடம் எரிச்சலை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதுவும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்களையும் கூட இவர் விமர்சித்து வருகிறாரே என பலரும் கடும் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள்.

இதில் அதிக கோபத்தில் இருப்பவர்கள் அஜித் ரசிகர்கள் தான். வலிமை படத்தில் நாங்கள் வேற மாதிரி பாடலுக்கு அஜித் நடனமாடியதை பாடிசேமிங் செய்து ப்ளூசட்டை மாறன் ட்வீட் போட்டார். இதற்கு ரசிகர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் என பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

Blue Sattai Maran now criticise Ajith's Europe tour photos. He quoted that Ajith won't like publicity. But he released photos of 365 days. Ajith fans upset on blue sattai maran's tweet. Ajith fans expressed their angry with comments.