துணிவுக்கு நெகட்டிவ் விமர்சனம்.. ப்ளூ சட்டை, பிரசாந்துக்கு ஒரு கோடி.. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க!

சென்னை: பாட்ஸ் வச்சு எப்படியாவது வாரிசு டீம் ட்ரெய்லர் சாதனை படைக்கும் என சொல்லி வந்த அஜித் ரசிகர்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கே சென்று துணிவு படத்துக்கு நெகட்டிவ் விமர்சனம் கொடுக்க ப்ளூ சட்டை மாறன் மற்றும் பிரசாந்த் ரங்கசாமிக்கு நடிகர் விஜய் ஒரு கோடி கொடுத்தார் என உருட்ட ஆரம்பித்துள்ளனர்.

ஒரு பக்கம் விஜய் ரசிகர்கள் ட்ரெய்லரை பார்த்து விட்டு வாரிசு படமா துணிவு படமா என்பதே தெரியாமல் போதையில் உளறும் வீடியோ டிரெண்டாகி வருகிறது.

மறுபக்கம் வாரிசு மற்றும் துணிவு இரண்டு படங்களும் வலிமை மற்றும் பீஸ்ட் வைபையே கொடுப்பதாக ட்ரோல்கள் பறக்கின்றன.

English summary

Unofficial: Actor Vijay and Varisu team is giving 1 Crore each to bluesatta Maran and itisprashanth to give negative review to Ajithkumar's Thunivu and positive review to ActorVijay's Varisu. If this is true, Ajithkumar try to stop this." a fan made tweet gets trolled by both Blue Sattai Maran and Prashanth Rangaswamy.