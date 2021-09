கேணப்பையன் ஊருல கிறுக்குப்பையன் நாட்டாமை...புளூ சட்டை மாறன் இசையில் சென்சார் கமிட்டிக்கு செக்மேட்

சென்னை : தனது திரைப்படமான ஆன்டி இண்டியனுக்காக நீதிமன்றம் சென்று போராடி சான்றிதழ் பெற்ற புளூ சட்டை மாறன், "சென்சாரில் 200 இடங்களில் வெட்ட சொன்னார்கள்"

" படம் வெளியாக கூடாது என அழுத்தம் கொடுத்தார்கள்" படத்தை பார்க்க புதிய சென்சார் கமிட்டியை அமைக்க உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம் இந்த குழுவிற்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது .

புளூ சட்டை மாறனின் ருத்ர தாண்டவம் தான் ஆன்டி இண்டியன் என தயாரிப்பாளர் ஆதம்பாவா பெருமிதம். ஆன்டி இண்டியன் படத்தின் பிரச்சனைகளால் எனக்கு லாபம் தான் என்று தயாரிப்பாளர் ஆதம் பாவா மகிழ்ச்சி தெரிவித்து உள்ளார் .

English summary

Most expected movie "antiindian" directed by blue sattai maran is ready for the release and after facing lot of issues with censor board the final copy of the entire movie is ready for the audience. recently maran shared all his problems which he faced in making this film and he has also done the music for his own film for the first time.