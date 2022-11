சூர்யா – ஹரியிடம் வம்பிழுத்த ப்ளு சட்டை மாறன்… சிங்கம் 4 அப்டேட் வரும் முன்னே பஞ்சாயத்து!

சென்னை: சூர்யா - இயக்குநர் ஹரி கூட்டணியில் வெளியான 'சிங்கம்' படத்தின் முதல் பாகம் 2010ம் ஆண்டு வெளியானது.

அதனைத் தொடர்ந்து சூர்யா - ஹரி காம்போவில் சிங்கம் படத்தின் அடுத்த இரண்டு பாகங்களும் வெளியாகின.

இந்நிலையில், விரைவில் சிங்கம் படத்தின் 4ம் பாகம் உருவாகும் என தகவல் வெளியான நிலையில், அதுகுறித்த ப்ளு சட்டை மாறனின் டிவிட்டர் பதிவு வைரலாகி வருகிறது.

சிங்கம் 4 ஸ்கிரிப்ட் ரெடி… சமாதானம் ஆன சூர்யா... ஓங்கி அடிச்சா எத்தன டன் வெயிட்டுன்னு தெரியுமா?

English summary

Suriya starrer Singam was released in 3 parts. Director Hari is preparing the story for the 4th part of this film. So, an official announcement about Singam 4 is expected soon. In this case, Blue Sattai Maran's comment about the movie Singam 4 has gone viral.