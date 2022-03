ஒரு ட்வீட்டை நியாயப்படுத்த இவ்வளவு மெனக்கெடும் ப்ளூ சட்டை மாறன்...இப்படி ஒரு பப்ளிசிட்டியா ?

சென்னை : வலிமை படத்தில் அஜித் ஆடிய டான்ஸ் விமர்சித்து ஒரு ட்வீட்டை போட்டதற்காக ப்ளூ சட்டை மாறனை பலரும் வறுத்தெடுத்து வருகிறார்கள். இருந்தாலும் தான் போட்ட ட்வீட்டை நியாயப்படுத்த ரொம்பவே மெனக்கெட்டு வருகிறார்.

அஜித் நடித்த வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீசானது. இந்த படம் பற்றி பலரும் விமர்சனம் வெளியிட்டனர். வழக்கம் போல் வலிமை படத்தையும் விமர்சனம் செய்த ப்ளூ சட்டை மாறன், தொடர்ந்து வலிமை படத்தில் அஜித் டான்ஸ் ஆடிய போட்டோவை பதிவிட்டு, பரோட்டாவிற்கு மாவு பிசையும் இந்த டான்சை தியேட்டரில் பார்த்தால் சிரிக்காமல் இருக்க முடியாது என ஒரு ட்வீட் போட்டார்.

English summary

Celebrities against blue sattai maran's tweet. But he continously attack ajith and valimai. he also attacked ajith fans stole milk pockets for showering ajith's cut out. But netizens trolls blue sattai maran's this type of attitude.