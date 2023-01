எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே... துணிவு ட்ரெய்லரை பங்கமாய் கலாய்த்த ப்ளு சட்டை மாறன்...!

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் நேற்று மாலை 7 மணிக்கு வெளியானது.

ஹெச் வினோத் இயக்கத்தில் அஜித்துடன் மஞ்சு வாரியர், சமுத்திரகனி உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

முழுக்க முழுக்க ஆக்சன் ஜானரில் உருவாகியுள்ள துணிவு ட்ரெய்லர், அஜித் ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், துணிவு பட ட்ரெய்லரை ப்ளு சட்டை மாறன் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் தொடர்ச்சியாக விமர்சித்து வருவது வைரலாகி உள்ளது.

துணிவு டிரைலர் வெளியானதும் டிரெண்டான நெல்சன்.. இப்போ அண்ணா செம ஹாப்பியா இருப்பாரு!

English summary

The trailer of Ajith's Thunivu was released yesterday at 7 pm. The trailer has crossed 15 million views so far. in this situation, Blue Sattai Maran trolled Ajith Thunivu trailer with Vadivelu memes and the Inside Man film.