இரண்டில் எந்த ட்ரெய்லர் பீதியை கிளப்புகிறது? வாரிசு, துணிவு படங்களை ட்ரோல் செய்த ப்ளூ சட்டை மாறன்!

சென்னை: விக்ரம், சூர்யா, கார்த்தி, தனுஷ் படங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமான திரைக்கதைகளுடன் வெளியாகிறது. ஆனால், அஜித் மற்றும் விஜய் படங்களின் கதைகள் மட்டும் ஏன் அப்படியே பழைய படங்களை நினைவுப்படுத்துகிறது என வாரிசு மற்றும் துணிவு ட்ரெய்லர்களை பார்த்து ஏகப்பட்ட பொதுவான ரசிகர்கள் கமெண்ட் போட்டு வருகின்றன்ர்.

இந்நிலையில், இரண்டு ட்ரெய்லர்களில் எந்த ட்ரெய்லர் பீதியை கிளப்புகிறது? என ப்ளூ சட்டை மாறன் போட்ட ட்வீட் விஜய், அஜித் ரசிகர்களை ரொம்பவே கடுப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

எப்படி ட்ரெய்லர் வந்தாலும் ஹிட் ஆக்கிடுவார்கள் ரசிகர்கள். ஆனால், அவர்களுக்காக அஜித், விஜய் ஏன் புதுசா ட்ரை பண்ண மாட்றாங்க என்றும் கேள்விகள் கிளம்பி உள்ளன.

English summary

Blue Sattai Maran trolls both Varisu and Thunivu trailers and started fans fight in social media. General audiences also decrease their expectations on both the movies after watching the trailers.