சூப்பர்ஸ்டார் விஜய்.. இந்தியாவிலேயே சிறந்த டான்சர்.. சீமான் பேச்சு.. ப்ளூசட்டை மாறன் ட்ரோல்!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யை சூப்பர் ஸ்டார் விஜய் என சரத்குமார் வாரிசு படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசியது பெரும் சர்ச்சையை உருவாக்கியது. இந்நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் இயக்குநருமான சீமான் மீண்டும் நடிகர் விஜய்யை சூப்பர் ஸ்டார் விஜய் என பேசியது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

வாரிசு மற்றும் துணிவு ட்ரெய்லர்கள் வெளியானதில் இருந்தே விமர்சகர் ப்ளூ சட்டை மாறனின் ட்விட்டர் பக்கம் செம ஆக்டிவாக மாறி உள்ளது.

எந்த ட்ரோல் கிடைத்தாலும் சும்மா வச்சு செய்து வரும் அவர், சீமான் பேசியதையும் ட்ரோல் செய்து ட்வீட்டாக போட்டுள்ளது விஜய் ரசிகர்களை கடுப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Naam Tamizhar Party leader Seeman praised actor Vijay turned as a Super Star with his heavy hard work and he is the super dancer in India also gets trolled by Blue Sattai Maran.