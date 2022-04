பட ரிலீசுக்கு மட்டும் தான் முதல்வர்களை பார்ப்பீங்களா...சர்ச்சையை கிளப்பிய ப்ளூ சட்டை மாறன்

சென்னை : பீஸ்ட் படம் ரிலீசாகிறது என்றதும் மட்டும் தமிழக, புதுவை முதல்வர்களை சந்திப்பீர்களா என தமிழக மக்கள் விஜய்யிடம் கேள்வி கேட்பதாக ப்ளூ சட்டை மாறன் போட்டுள்ள ட்வீட் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்த சமயத்தில் விஜய், சமீபத்தில் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்தார். இந்த போட்டோக்களை வைத்தே பீஸ்ட் படத்திற்கு போஸ்டர் தயாரித்து ஒட்டி உள்ளனர் புதுச்சேரி விஜய் ரசிகர்கள்.

தமிழகத்தில் 'பீஸ்ட்' எத்தனை தியேட்டரில் ரிலீஸ் தெரியுமா?.. அப்போ கேஜிஎஃப் 2 படத்திற்கு?

English summary

Blue Sattai Maran slams Vijay's recent meeting with Tamilnadu and Puducherry CMs. He said that Vijay meets CMs only on his movie release time. Otherwise he won't meet CMs for public related issues. Netizens and Vijay fans attacks Blue Sattai Maran for his tweet against Vijay.