உருவக்கேலி, பெண்களுக்கு அவமரியாதை, வன்முறை பேச்சு.. கொஞ்சம் பண்பையும் சொல்லிக் கொடுங்க பிக்பாஸ் சார்

பிக் பாஸ் போட்டியில் டிஆர்பிக்காக சுவாரசியமான பல விஷயங்கள், காதல், மோதல்கள் நடத்துவதை அனுமதிக்கிறார்கள்.

அதே நேரம் பிக்பாஸில் எந்த சீசனிலும் இல்லாத அளவிற்கு பெண்களை கேவலமாக சித்தரிப்பது, திட்டுவது, பெண்களிடம் அத்துமீறல் செய்வது உருவ கேலி செய்வது போன்றவை அதிகரித்துள்ளது.

சிறிய மோதல், வாக்குவாதங்கள் டிஆர்பிக்காக, சுவாரசியத்தை கூட்டுவதற்காக இருந்தாலும் அதற்கும் ஒரு எல்லை உண்டு. திருநங்கை சமூகமும், பெண்களும் அவமரியாதை செய்யப்படுவது தவறான முன்னுதாரணம் என சமூக ஆர்வலர்கள் கண்டிக்கின்றனர்

English summary

Bigg Boss allows many interesting things for TRB, love, conflict, Fifght etcetra. At the same time, in Bigg Boss, there has been an increase in misrepresentation of women, cursing and mocking of women like no other season. Even small skirmishes and arguments are for TRB, to add interest but there is a limit to it. Social activists condemn the disrespect of the transgender community and women as a wrong precedent.