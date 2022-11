விரக்தியின் உச்சத்தில் அமீர்கான்… அதிரடியாக எடுத்த முடிவு… அதிச்சியில் பாலிவுட் திரையுலகம்

மும்பை: இந்தி திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டாரான அமீர் கான் நடித்துள்ள 'லால் சிங் சத்தா' திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ஹாலிவுட்டில் வெற்றிப் பெற்ற ஃபாரஸ்ட் கம்ப் படத்தின் இந்தி ரீமேக்காக உருவான லால் சிங் சத்தா படத்தை அத்வைத் சந்தன் இயக்கியிருந்தார்.

நெட்டிசன்கள் பாய்காட் செய்ததால் லால் சிங் சத்தா படம் மிகப் பெரிய தோல்வியடைந்த நிலையில், அமீர்கான் அதிரடியாக முடிவெடுத்துள்ளார்.

English summary

Aamir Khan has been traveling in Hindi cinema for 35 years as an Actor and Producer. His last release Laal Singh Chaddha was a flop. In this case, Aamir Khan has announced that he will temporarily retire from acting.