மும்பை: பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான அக்‌ஷய் குமாரின் ராம் சேது திரைப்படம் வரும் 25ம் தேதி வெளியாகிறது.

ராமர் பாலத்தை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை அபிஷேக் ஷர்மா இயக்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில், அக்‌ஷய் குமார் 260 கோடி ரூபாய்க்கு பிரைவேட் ஜெட் விமானம் வாங்கியுள்ளார் என்ற செய்தி வேகமாக பரவியது.

English summary

Bollywood actor Akshay Kumar has reportedly bought a private jet for Rs 260 crore. Akshay Kumar denied this and tweeted. He also said that I welcome such baseless lies.