ரஜினியின் ஜெயிலர் படத்தில் பாலிவுட் பிரபலம்... நெல்சனின் பிளான் இதுதானா?: ஷாக்கான ரசிகர்கள்

சென்னை: ரஜினி தற்போது நெல்சன் இயக்கும் ஜெயிலர் படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

இந்தப் படம் நிச்சயம் வெற்றிபெறும் என ரஜினியும் அவரது ரசிகர்களும் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

நெல்சனும் அவர்களது நம்பிக்கையை காப்பாற்ற வேண்டும் என இரவு, பகல் பாராமல் கடுமையாக வேலை பார்த்து வருகிறாராம்.

ரஜினியுடன் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், தமன்னா என பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்து வரும் நிலையில், தற்போது மேலும் ஒரு பிரபலம் பாலிவுட்டில் இருந்து இணைய உள்ளாராம்.

English summary

Rajinikanth is currently acting in Jailer. Directed by Nelson, the film stars Mohanlal, Shivrajkumar, Tamannaah, and others along with Rajinikanth. In this case, Bollywood actor Jackie Shroff has joined Rajinikanth's Jailer.