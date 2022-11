விரைவில் குட் நியூஸ்... ஆரோக்கியமான பிரசவத்திற்கு காத்திருக்கும் ஆலியா பட்!

புதுடெல்லி : பாலிவுட் நடிகை ஆலியா பட் பிரசவத்திற்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் மகேஷ் பட் மற்றும் நடிகை சோனி ரஸுடன் அவர்களின் மகள் தான் ஆலியா பட். கரண் ஜோஹர் இயக்கிய 'ஸ்டூடண்ட் ஆஃப் த இயர்' என்ற திரைப்படத்தில் மூலம் கதாநாயகியாக தனது அறிமுகத்தை கொடுத்தார்.

அதை தொடர்ந்து ஹைவே, 2 ஸ்டேட்ஸ், அம்டி சர்மா கி துல்ஹனியா போன்ற வெற்றி திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். பாலிவுட் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் இவர், பாலிவுட் முன்னணி நடிகர்கள் அனைவருடனும் ஜோடி போட்டு நடித்துள்ளார்.

ராஜமெளலி – மகேஷ்பாபு கூட்டணியில் என்ட்ரி ஆகும் சீனியர் பாலிவுட் நடிகை… அப்போ ஆலியா பட்?

English summary

Actors Alia Bhatt and Ranbir Kapoor, who are expecting their first child together, have reportedly admitted at a Mumbai hospital for her delivery.