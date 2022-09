சமந்தா வாய்ப்பை தட்டித் தூக்கிய பாலிவுட் கவர்ச்சிப் புயல்: புஷ்பா 2வில் காத்திருக்கும் சம்பவம்

ஐதராபாத்: அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் கடந்தாண்டு இறுதியில் வெளியான புஷ்பா திரைப்படம் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் அடித்தது.

தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையில் புஷ்பா படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்களும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றன.

இந்தப் படத்தில் சமந்தாவின் கவர்ச்சி ஆட்டத்தில் ரசிகர்களை சூடேற்றியது 'ஊ சொல்றீயா' பாடல்.

ரஷ்யாவிற்கு செல்லும் புஷ்பா டீம்.. சூட்டிங்குன்னு தானே நினைக்கிறீங்க.. அதுதான் இல்லை!

English summary

Actress Samantha performed in the 'Oo Solriya Oo Oo Solriya' song in the Pushpa film. It has been reported that there is an item song in the second part of Pushpa. In it, Bollywood actress Malaika Arora will act instead of Samantha