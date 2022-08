"மணிரத்னம் படத்தில் இதுக்காக மட்டும்தான் நடித்தேன்": பாலிவுட் நடிகை ஓப்பன் டாக்.. ரசிகர்கள் ஷாக்!

மும்பை: பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையான மனீஷா கொய்ராலா, தமிழிலும் சில படங்களில் நடித்துள்ளார்.

தமிழில் பம்பாய், இந்தியன், முதல்வன், உயிரே, ஆளவந்தான், பாபா உள்ளிட்ட படங்களில் மனிஷா கொய்ராலா நடித்துள்ளார்.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் 'பம்பாய்' படத்தில் நடித்தது குறித்து மனம் திறந்துள்ளார் மனிஷா கொய்ராலா.

இந்த பயணம் கடினமானது... கேன்சர் தினத்தில் அனுபவங்களை பகிர்ந்த மனிஷா கொய்ராலா!

Manisha Koirala played a mother to two boys in Mani Ratnam's Bombay film. Now She has opened up about playing the role of mother at a young age ( மணிரத்னம் இயக்கிய ‘பம்பாய்’ படத்தில் மனிஷா கொய்ராலா இரண்டு சிறுவர்களுக்கு அம்மாவாக நடித்திருந்தார். இளம் வயதில் அம்மா கேரக்டரில் நடித்தது குறித்து மனிஷா கொய்ராலா மனம் திறந்து பேசியுள்ளார் )