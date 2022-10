காந்தாரா படத்துக்கு ராம்கோபால் வர்மா கொடுத்த சர்டிபிகேட்... பிரம்மாண்ட இயக்குநர்களுக்கு நோஸ்கட்

பெங்களூரு: கன்னடத்தில் ரிஷப் ஷெட்டி நடித்துள்ள 'காந்தாரா' திரைப்படம் கடந்த மாதம் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி அவரே ஹீரோவாக நடித்துள்ள 'காந்தாரா' படத்திற்கு, ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்துள்ள 'காந்தாரா' படம் குறித்து பாலிவுட் இயக்குநர் ராம்கோபால் வர்மா கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Kantara Review: ஆதிக்குடிகளின் உரிமைப் போராட்டம்.. ரிஷப் ஷெட்டியின் காந்தாரா விமர்சனம்!

English summary

The Kannada movie 'Kantara' was a huge success. Rishab Shetty directed this film and played the lead role. Kantara has crossed 100 crores at the box office. In this case, Bollywood director Ram Gopal Varma tweeted praising the film Kantara.