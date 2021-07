அட...இது கூட நல்லா இருக்கே...கான் நடிகர்கள் உருவாக்கும் புதிய டிரெண்ட்

மும்பை : பாலிவுட் நடிகர்களான ஷாருக்கானும், சல்மான் கானும் தங்களின் படங்களில் பிஸியாக உள்ளனர். நான்கு ஆண்டுகளாக எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக உள்ளது ஷாருக்கானின் பதான் படம் உள்ளது.

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் 25வது திரைப்படம்

அதே சமயம் சல்மான் கான் நடித்த ராதே படம் மே மாதம் ரிலீசானது. இந்த படம் ரிலீசாவதற்கு முன்பே சல்மான் கான், கத்ரினா கைஃப் நடிக்கும் டைகர் 3 படத்தின் ஷுட்டிங் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது.

English summary

salman khan and shah rukh khan are performing guest performance in each other films. Both actors fans are waiting to see in same screen. salman khan is acting in tiger 3 and shah rukh khan in busy in pathan.