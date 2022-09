2 நாட்களாக உதவி கோரி கதறும் போண்டா மணி..கண்டுக்கொள்ளாத திரை நட்சத்திரங்கள்

சென்னை: நகைச்சுவை நடிகர் போண்டாமணி 2 கிட்னிக்களும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் உதவி வேண்டி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

சாதாரண ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சிக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவழிக்கும் முன்னணி நடிகர்கள், திரையுலகினர் இதுவரை அவரை பார்க்கவும் இல்லை பதிலும் இல்லை.

2 குழந்தைகளுடன் மருத்துவ செலவும் சேர்ந்து வறுமையில் வாடும் போண்டாமணிக்கு அமைச்சர் நேரில் சந்தித்ததும், அரசு மருத்துவமனையும் மட்டுமே தற்போது ஆறுதல் தரும் விஷயமாக உள்ளது.

திரையுலகம் பகட்டு ஆடம்பரம் அனைத்தும் கொண்ட ஒரு மாய உலகம். அங்கு வாழ இடம் தேடுபவர்கள், வாழ்பவர்கள், வசதியாக வாழ்பவர்கள், வாழ்ந்து கெட்டவர்கள் என பல ரகம் உண்டு. இதில் வாழ்ந்து கெட்டவர்களை கேட்டால் கதை கதையாக சொல்வார்கள். அது பொருளாதார பிரச்சினையை தாண்டி மனதால் அடையும் அவமானம் கொடிதான ஒன்று என்று சொல்வார்கள். பழைய வாழ்க்கை திரும்ப கிடைக்காது. புதிய வாழ்க்கையில் வாழ முடியாது. வறுமை வாட்டும். அலட்சியம் மனதை உருக்கும். தாங்க முடியாத வறுமையில் தான் போண்டாமணி போன்ற கலைஞர்கள் வாய்கிறக்கின்றனர்.

“உங்கள் கையை காலாக நினைத்து நன்றி சொல்றேன்”: அமைச்சரிடம் நடிகர் போண்டா மணி உருக்கம்

English summary

Comedian Bondamani has requested help as both his kidneys are affected. Leading actors and filmmakers who spend crores of rupees on casual promotions have yet to see him and get no response. who is living with 2 children in poverty along with his medical expenses. The minister personally met Bondamani, and the government hospital is the only consolation now.