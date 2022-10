விஜய் 10 லட்சம் எல்லாம் கொடுக்கல.. வடிவேலு போன்ல கூட விசாரிக்கல.. போண்டா மணி வருத்தம்!

சென்னை: சிறுநீரக கோளாறு காரணமாக ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நடிகர் போண்டா மணி மாற்று சிறுநீரகத்திற்காக தனது வீட்டில் ஓய்வெடுத்து காத்திருக்கிறார்.

போண்டா மணியின் இந்த மோசமான நிலையை அறிந்த நடிகர் விஜய்சேதுபதி, தனுஷ் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் தலா ஒரு லட்சம் ரூபாயை அவருக்கு வழங்கினர்.

ஆனால், உதவி செய்வதாக சொன்ன நடிகர் வடிவேலு இன்னமும் ஒரு போன் கூட பண்ணி பேசவில்லை என வருத்தத்துடன் தெரிவித்துள்ளார் போண்டா மணி.

சிகிச்சைக்கு உதவ வேண்டும்... முன்னணி நடிகர்களிடம் மீண்டும் கோரிக்கை வைத்த போண்டா மணி

English summary

Bonda Mani opens up about Vadivelu and Vijay didn't do any help to him in a recent interiview shocks fans. Vadivelu told, he will ready to help Bonda Mani in few weeks before but still he didn't make a phone call to Bonda Mani.